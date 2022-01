Grettell Valdez revela que un mal manicure provocó que le cortaran parte del dedo

Grettell Valdez ya se sometió a la cirugía en la que le quitaron parte del dedo para evitar el cáncer y le contó a sus fans todos los detalles respecto a su padecimiento, el cual fue causado por un pésimo manicure que le practicaron.

“¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”, afirmó Grettell Valdez.

La famosa narró que su lamentable episodio ocurrió hace 5 años, cuando le salió una verruga:

“Hace cinco años, empecé a tener en mi dedo una llaga. No tomé mucha atención. Un amigo me pasó el contacto con su dermatóloga, ella me hace una biopsia porque ya me había tratado previamente y sale cancerígeno ¡Madres!, me asusté muchísimo”, relató.

“Me acuerdo que cuando salí, me solté a llorar. Le marqué a mi querida Victoria Ruffo, que la amo con todo mi corazón, de hecho, ella me acompañó con el oncólogo”, agregó Grettell Valdez.

La actriz agregó que el doctor le quitó la verruga, pero años después le dijo que le tendría que cortar parte del dedo para evitar que el cáncer mutara.

“Después de cinco años, me dice el doctor: ‘Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió en 15 días, hay que mandar a hacer estudios… Llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer… resulta que es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer”, narró.

“Posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva… me quitaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella”, finalizó Grettell Valdez.

rc