Paquita la del Barrio es operada por problemas de salud: "No estoy bien"

Paquita la del Barrio tiene preocupado a todo el pueblo de México, pues la cantante anunció este 26 de enero la cancelación de diversos conciertos que tenía programados debido a que está mal de salud.

A través de su Instagram, Paquita la del Barrio subió un video en el que habló su estado de salud; aseguró que no está bien y que no puede caminar.

“Desgraciadamente no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y no puedo caminar muy bien”, lamentó la artista.

Posteriormente, el equipo de Paquita la del Barrio emitió un comunicado en el que se señala que la cantante tendrá que estar en reposo total por tres semanas, pues la tuvieron que operar para aliviar un dolor que tenía en un nervio ciático.

Fue por ese Motivo que Paquita la del Barrio tuvo que cancelar la presentación que tenía programada el 29 de enero en la Feria de Moroleón, Guanajuato.

El documento señala que la evolución de Paquita la del Barrio ha sido favorable y que reanudará su agenda de conciertos cuando se recupere.

