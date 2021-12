Paquita la del Barrio revela que estuvo 8 días en terapia intensiva ¿Quedó mal?

Paquita la del Barrio encendió las alarmas entre sus fans, pues la famosa reveló que estuvo 8 días en terapia intensiva; te contamos cómo está de su salud a intérprete de “Rata de dos paras”.

Paquita la del Barrio fue interceptada por los medios de comunicación en el Aeropuerto de la CDMX, y causó preocupación, pues fue captada en silla de ruedas.

“Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo que no quería que nadie se preocupara”, externó Paquita como si nada.

Tras ello, la famosa dio a conocer que hace unos días fue hospitalizada y que tuvo que estar 8 días en terapia intensiva por graves problemas respiratorios.

“Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, acuérdense que estuve ocho días en terapia intensiva”, reveló.

Tras ello, la famosa confesó que estaba temerosa por regresar a los escenarios después de dos años, pues apenas cantó en Tijuana.

“Iba con mucho miedo porque estuve enferma y tenía casi dos años que no trabajaba yo e iba temerosa de que no fuera a hacerlo bien, me gusta quedar bien con la gente”, dijo.

“El público, no me queda más que agradecerles una prueba de cariño que me han dado y no hay palabras”, concluyó.

