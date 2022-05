Grettell Valdez revela que se divorció desde hace 2 años: "Feliz y positiva"

Grettell Valdez conmocionó a sus fans al revelar que se divorció desde hace dos años de su ex Leo Clarc, cosa que la ha mantenido feliz y tranquila.

Cabe recordar que Leo Clerc y Grettell Valdez se casaron en 2018 y que en 2020 el sujeto suizo enfrentó un proceso legal en su país por “fraude y lavado de dinero”. Actualmente está en la cárcel.

Fue a través de una sesión de preguntas y respuestas que hizo en sus redes que hizo la revelación y que contó cómo fue para ella superar el proceso de divorcio.

“Llora lo que tengas que llorar. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo”, señaló.

Al escucharla, sus fans cuestionaron a Grettell Valdez respecto a que si está abierta al amor y al romance, a lo que ella respondió:

“Yo nunca he dejado de vivir el amor, yo vivo el amor, todo con amor, vivo enamorada y por supuesto si en algún momento aparece nuevamente el amor por supuesto y si cumple con todo lo que quiero y necesito ¡Que viva el amor!”, dijo.