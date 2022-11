Kunno ataca a Maryfer Centeno por decirle que fue invasivo son David Guetta: "Boquita de serpiente"

Kunno y la grafóloga Maryer Centeno se están peleando en TikTok y ya hicieron una guerra de declaraciones en video.

El pleito empezó porque la experta hizo un análisis del lenguaje corporal de lo que pasó en la entrega de premios cuando el DJ David Guetta despreció a Kunno y no lo quiso besar.

Kunno y Maryfer Centeno tienen tremenda pelea en TikTok

Mayfer Centeno dijo que Kunno fue un poco invasivo con David Guetta. “Kunno fue un poco invasivo, ya que sabemos que no es el mejor comunicando empatía con los demás o al menos esa es la percepción que da en redes sociales”, comentó la grafóloga.

A Kunno no le gustó nada el comentario de la experta y se le fue con todo y aseguró que la especialista ni leer sabe: “Una ridícula en TikTok que se hace de esas personas que leen el lenguaje corporal cuando de seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer”.

te puede interesar Kunno "humilla" a Yeri Mua frente a miles de personas y así le respondió ella (VIDEO)

Asimismo, Kunno también dijo que “la gente que no sale de su rancho no conoce otras culturas”.

Maryfer Centeno también respondió a estos comentarios de Kunno y analizó nuevamente el lenguaje corporal de Kunno y dijo: “A punto de sacarla lengua, se llama boquita de serpiente, vamos a ver qué dice Kunno de mi”.

Maryfer Centeno le respondió a Kunno que el lenguaje corporal no se lee, sino que se analiza, sobre qué no sabe leer la grafóloga le presumió que no solo lee, sino que hasta escribe libre.

Asimismo, la experta le dijo a Kunno que él es quien no conoce otras culturas, porque no supo cómo reaccionar cuando vio a David Guetta y mencionó que viajar no lo hace mejor persona.