David Guetta desprecia a Kunno; no quiso saludarlo de beso (VIDEO)

El influencer mexicano Kunno fue despreciado por el famoso DJ David Guetta, quien se negó a saludarlo de beso y abrazo.

Todo sucedió durante la entrega de premios Los40 Music Awards en España, a Kunno le tocó presentar el premio de “Best International Dance Artist”, en el cual el ganador fue David Guetta.

El DJ francés subió al escenario para recoger su premio, sin embargo, al parecer David Guetta no quiso saludar a Kunno de beso cuando le entregaron su premio.

David Guetta rechaza beso del qlro de Kunno...



Solo es para que les quede claro cual es su lugar 🤭🤭🤭 pic.twitter.com/1rMKwIG9Iv — El Alcalde Neto🧔🏻‍♂️ (@AlcaldeNetito) November 7, 2022

te puede interesar Kunno "humilla" a Yeri Mua frente a miles de personas y así le respondió ella (VIDEO)

En el video de los premios se observa que David Guetta solo saluda a Kunno en el aire, mientras Kunno hace algunos gestos.

Así reaccionaron usuarios al momento incómodo de David Guetta y Kunno

El momento dividió opiniones, ya que los usuarios aseguraron que David Guetta le había hecho el feo al influencer mexicano.

“David Guetta no quiso saludar de beso a Kunno, y el cantante se sintió por su desprecio...”, “La cara de Kunno cuando David Guetta no lo quiso saludar de beso”, “Solo es para que les quede claro cuál es su lugar”, “David Guetta no le dio bien el beso a Kunno cuando pasó a recoger su premio”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Otros usuarios aseguraron que David Guetta no lo despreció y que por el contrario esperan una colaboración entre el DJ y el influencer mexicano. “¿Se imaginan una colaboración con David Guetta?”, señaló un fan del influencer.