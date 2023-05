Yeri Mua confirma que Fofo Márquez pone droga en las bebidas de las mujeres: 'pin** puerco asqueroso'

Fofo Márquez está siendo desenmascarado como el repugnante individuo que es, pues no sólo HotSpanish reveló que el sujeto droga a las mujeres adulterando sus bebidas, sino que Yeri Mua confirmó que el influencer sí suele cometer ese delito para intentar entablar relaciones carnales con sus víctimas.

A través de TikTok, Yeri Mua despotricó en contra de Fofo Márquez y dejó más que claro que su carrera como influencer está muerta.

“Es un fan confundido, la verdad. Bueno, es un tipo ardido que no me la pudo meter y por eso anda haciendo sus videitos y que soporte, ni con todos sus millones se lo quieren coger, ni Karely, ni yo, ni ninguna otra, por eso anda echándole cosas en las bebidas a otras”, señaló.

Tras ello, Yeri Mua remarcó que Fofo Márquez adultera las bebidas de las mujeres para así poder entablar relaciones sexuales con ellas, por lo que espera que alguna de sus víctimas lo denuncie para que pague por sus crímenes.

“¿Por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te la has pasado echándole cosas a sus bebidas? Nadie se quiere acostar contigo y le tienes que echar cosas a sus bebidas para ver si así jalan y ni así”, denunció.

“Pinc*** puerco asqueroso, créeme que espero todos los días a que te descubran, a que alguna de ellas se atreva a denunciarte, pinche puerco asqueroso y no te puedo llamar de otra manera, pinche puerco asqueroso y tú sabes por qué te estoy llamando así”, remarcó Yeri Mua.

Finalmente, Yeri Mua remarcó que espera que Fofo Márquez pague una condena tras las rejas: “se reirá más cuando lo metan a la cárcel”.