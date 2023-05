HotSpanish acusa a Fofo Márquez de drogar a mujeres: 'Va a terminar en la cárcel'

El youtuber HotSpanish publicó un nuevo video en el que acusó a Fofo Márquez de drogar a mujeres para poder tener intimidad con ellas, así lo dio a conocer en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

HotSpanish lanzó un primer video en el que señaló que Fofo Márquez no es millonario, sino que nunca trae dinero y que aunque tenga familiares ricos, él no tiene nada y ese fue el motivo por el que no le pudo pagar la cuenta de 60 mil pesos a Karely Ruiz.

"La razón por la cual yo mne alejé de Fofo es porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas para luego dárselas y yo hablé con él y aquí tengo las pruebas", dijo HotSpanish en su video.

HotSpanish grabó una llamada telefónica con Fofo Márquez y le cuestiona por drogar a las mujeres para tener intimidad.

"Te dije eso no se debe de hacer, van a terminar mal, te lo dije: 'ya por favor, si te metes en esos ped... legales, yo no quiero estar en esa situación, vas a Ciudad de México y seguías haciendo esas mamad... tengo dos contactos de dos mujeres que tienen pruebas. Ellas me contactaron a mí desde antes", le dijo HotSpanish a Fofo Márquez en la llamada.

HotSpanish compara a Fofo Márquez con Rix

El "Niño millonario" acusó al youtuber de perjudicarlo y de ser él quien está contactando a las mujeres que suestamente tienen las pruebas de que abusó de ellas. Pero Roberto, nombre real de HotSpanish le advirtió que no quiere que Fofo termine como Rix. Mientras que Fofo Márquez dice que nunca ha violado a nadie.

"Para él que una mujer acceda mientras está la sustancia, piensa que eso no es un abuso, pero estás equivocado, si estas haciendo eso y eso es violación", señaló HotSpanish.

El youtuber comentó que Fofo Márquez nunca negó los hechos durante la llamada telefónica y HotSpanish ofreció ayuda a las mujeres que dice que fueron afectadas por Fofo Márquez.

"Yo me alejé de ti porque yo no iba a estar de acuerdo que le hicieras eso a las mujeres. Yo no quería llegar a esto", indicó el youtuber.

Chicas yo las ayudo mánden mensaje si quieren alzar la voz, yo pago el abogado HotSpanish

Fofo Márquez en la llamada le dijo a HotSpanish que no sabía que lo anterior era el motivo por el que se alejó de él.

"Va a terminar en la cárcel, él está mal, sus amigos son falsos", mencionó HotSpanish al final del video.