VIDEO | HotSpanish exhibe que Fofo Márquez no es millonario: 'Eres un falso'

El youtuber Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, hizo un video en el que exhibió a Fofo Márquez y dijo que el “niño millonario” en realidad no tiene dinero.

HotSpanish salió a defenderse luego de que Fofo Márquez ha estado subiendo unos videos en TikTok en los que se burla de Roberto y los retos en los que pone a temblar a las parejas a cambio de dinero.

Fofo Márquez insinuó en sus clips que a HotSpanish no le importa romper relaciones con tal de seguid monetizando y se burló del video en el que el youtuber puso a pelear a Yeri MUA y a su novio, el cual resultó ser falso.

HotSpanish revela por qué Fofo Márquez no le pagó a Karely Ruiz la cuenta de 60 mil pesos

HotSpanish no se quedó callado y publicó un video de 20 minutos en el que habla de Fofo Márquez y lo exhibe diciendo que no tiene dinero y que la verdadera razón por la que no le pagó la cuenta de 60 mil pesos a Karely Ruiz en un antro es porque en realidad no tenía cómo pagarla.

HotSpanish dijo que Fofo Márquez lo buscó cuando estuvo envuelto en la polémica con Karely Ruiz por no pagarle la cuenta del antro, a lo que Roberto accedió ayudarlo a limpiar su imagen.

El youtuber mencionó que él planeó la estrategia para salvarlo de las críticas y le sugirió hacer un video en el que le pagaba los 60 mil pesos a Karely Ruiz, pero Fofo Márquez no quería porque no iba a saber qué hacer si la modelo de OnlyFans aceptaba el dinero.

“Yo le presté 60 mil pesos y vas hacer como que tú los sacas. Yo me presté para ayudarlo. Hoy me arrepiento de haber hecho esto. Con mi dinero ayudamos a personas desconocidas diciendo que venía de parte de Fofo para que no se viera como el pobretón que no pudo pagar los 60 mil”, dijo.

HotSpanish señaló que en realidad Fofo Márquez no tenía la cantidad suficiente para pagarle a Karely y ella empezó a pedir muchas botellas.

El dinero que le dan a él (Fofo Márquez) no es suficiente para pagar esa cuenta HotSpanish

El youtuber comentó que aconsejo a Fofo Márquez para decir que no cubrió el pago de Karely Ruiz porque vio a la modelo de OnlyFans con otros hombres.

Realmente fue porque al señor le estaba dando miedo que Karely estaba ordenando una botella, dos botellas, tres botellas. Él quiso hablar con el mesero para que ya no llevaran más botellas HotSpanish

“Es un falso millonario que le dan un presupuesto para gastar dos mil o tres mil pesitos diario, es una mentira, tal vez su papá tenía, pero él no tiene y si acaso lo tuviera jamás lo demostró es un piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, yo le decía: tienes la misma playera todos lo días, cómprate algo”, mencionó.

Fofo Márquez no quería pagar multa por cerrar puente en Guadalajara

HotSpanish también habló de la polémica de cuando Fofo Márquez cerró el puente en Guadalajara y contó que le aconsejó enfrentarse a la ley para limpiar su imagen y cuando le dijeron que tenía que pagar una multa de 60 mil pesos no quiso y regateó hasta que se la dejaron en 30 mil.

“Él dijo: ‘No quiero pagar 50 mil, que tal que les ofrezco 5 mil’, yo le dije: ‘No seas codo’. Creo que rebajó a 30 mil pesos, los cuales que terminó pagando con producto, pero no quería pagar con dinero es codo, no tiene lo que realmente dice”, señaló HotSpanish.

El youtuber aseguró que los seguidores de Fofo Márquez son falsos, puros bots, cabe recordar que el “niño millonario” promociona en sus historias de Instagram que sigan una cuenta en la que vende seguidores.