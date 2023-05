VIDEO. Eduin Caz presume que bajó 20 kilos y en redes lo exhiben: 'Fue por cirugía, no natural'

El cantante de Grupo Firme Eduin Caz presumió en redes sociales su cambio físico y mostró que ha bajado 20 kilos en tan solo dos meses.

El vocalista de Grupo Firme publicó un video sin ropa en sus redes sociales para enseñarle a sus fans que tras un riguroso plan de ejercicio y alimenticio lo ayudó a lograr un cuerpo con el que siente mejor.

En la grabación Eduin Caz está frente al espejo posando en ropa interior, mientras se toca el estómago para presumir que ya le bajó la pancita.

te puede interesar Eduin Caz se corta la pierna con un machete y así le quedó (VIDEO)

Sin embargo, los usuarios de Internet no están conformes y criticaron al cantante, pues señalaron que los resultados de Eduin Caz no se deben a un procedimiento natural, sino a que se sometió a una intervención quirúrgica.

Usuarios dicen que Eduin Caz se operó para bajar de peso

Los cibernautas indicaron que en el estómago se le ve a Eduin Caz unos puntos y que esos aparecen cuando alguien se somete al bypass gástrico o a la manga gástrica, en la primera se coloca una bolsita dentro del estómago para que los alimentos no pasen por el estómago, mientras que en la segunda se retira un fragmento del estómago.

“¿Esas marcas son de bypass?”, “Como que se hizo la manga. Tiene puntitos en el estómago de cicatriz”, “Tienes las cicatrices de una manga gástrica o bypass”, “20 kilos y todavía no cicatrizan bien las puntadas de la lipo”, “Que risa que ahora en día digan que tienen hernias y con eso disfrazan que se hicieron un bypass… es como antes que decían que tenía el tabique desviado y por eso se operaban la nariz no por estética”, “Esos puntitos son de cirugía no natural”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.