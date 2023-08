Exvocalista de Cuisillos se disculpa por fingir su muerte para prmocionar una canción

Sergio “El Pájaro” Ortiz, exvocalista de la Banda Cuisillos desató la furia de los fans del regional mexicano pues se dio a conocer la noticia de que estaba muerto, pero todo resultó ser una una fallida estrategia de marketing para promocionar una canción.

Ante ello, tuvo que salir a pedirle disculpas a todos los fans, asegurando que no había sido su idea, pero el daño ya estaba hecho.

De última hora🚨A través de su cuenta oficial se confirma la muerte del cantante del regional mexicano Sergio Ortíz mejor conocido como #ElPájaroOrtíz ex vocalista de #BandaCuisillos. Se rumora en las redes que habría sido un accidente automovilístico la causa de su deceso pic.twitter.com/ClDGjl2ykM — La Mala Avila (@LauraAvilaSil) August 26, 2023

Todo comenzó cuando se subió a sus redes una foto suya acompañada de un moño negro, lo cual comenzó a desatar preocupación por parte de la gente a la que se le hace relevante el artista.

“Querido público, amigos, medios de comunicación y gente del gremio musical, agradecemos mucho su apoyo y comprensión en estos momentos, el día de mañana se sabrán detalles por este medio”, decía el mensaje junto a la foto.

Tras muchas especulaciones y teorías respecto la forma en la que Sergio Ortiz había perdido la vida, además de muchos mensajes estilo “no te tocaba, carnal” y “que dios te tenga en su gloria”, el cantante se dejó ver en una nueva publicación en el que salió a disculparse.

Sergio “El Pájaro” Ortiz afirmó que fue una persona de su equipo de trabajo quien tuvo la idea de anunciar el lanzamiento de su canción “El Funeral” fingiendo su muerte, pero señaló que él no estuvo de acuerdo, por lo que lo despidió.

La campaña de Sergio Ortiz Especial

“Siempre he estado en contra del morbo para crear vistas. No sé en qué momento se tomó la libertad o el derecho esta persona de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro y da lugar a pensar muchas cosas”, dijo.

“Mi papá me imagino lo que ha de haber sentido, yo estoy impactado. Claro que se preocuparon. Creo que con eso no se juega y no se vale; yo esto muy molesto, esta persona ya no trabaja conmigo”, añadió intentando generar empatía.

“Estoy pensando en tomar acciones legales en contra de esta persona porque no se vale que se haya autorizado así nada más, si yo no podía contestar, es por lógica que no puedes publicar algo así, se me hace una idea bastante estúpida”, agregó.