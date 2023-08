Bárbara de Regil defiende a su hija Mar por salirse del concierto de Taylor Swift: 'prefiero dormir'

Mar de Regil, la hija emprendedora del arte de Bárbara de Regil, desató la furia de las swifties al salirse del primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX, según ella porque le dolía la cabeza, pero posiblemente también porque se aburrió.

“Ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, o sea, no me quedé hasta el final. No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele cabeza. Ya soy una señora, ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro”, señaló Mar de Regil en video.

Estas declaraciones desataron un sinfín de críticas en las que incluso las swities afirmaron que Mar de Regil no merecía haber ido a los conciertos de su ídola, pues había dejado afuera a una verdadera fan.

"Lo peor es que estos 'artistas' como Mar de Regil, ni se toman la molestia de conseguir boleto porque todo les regalan. Por eso es que ni siquiera hacen el esfuerzo por disfrutar el concierto", fue uno de los comentarios menos tóxicos hacia ella.

Ante todo el hate que recibió su hija en esta ocasión, Bárbara de Regil Salió a defender a Mar como suele hacerlo, pero en esta ocasión sus palabras no desatar risas ni cringe, sino que encendieron más a las swifties.

Primero Mar subió un video dedicado a sus haters: “Este es un mensaje para todos mis haters allá afuera. Si no te gusta lo que hago pero ves lo que estoy haciendo, sigues siendo mi fan”.

Tras ello, su progenitora le comentó toda solapadora: "Ja, ja, ja. Ame el video. Oye, neni, el exceso de opiniones, todas y cada una literal, cada que leas una opinión, lo que ves que te dicen es como la persona vive, que carencias tiene".

Tras ello, Barbara de Regil, en una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, fue cuestionada sobre si asistiría a un concierto de Taylor Swift, emitiendo una respuesta que las swifties no soportaron:

"No, no me gusta su música. Y si fuera por alguna razón seguro me saldría a la mitad del concierto porque preferiría dormir. Beyoncé, Karol G, Lewis Capaldi, Romeo Santo, Big Boy o música electro", dijo.