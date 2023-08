Critican a Mar de Regil por su peligrosa rutina de skincare: 'usa ácidos fuertes'

Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil, sigue desatando cringe y polémica, y ahora fue severamente criticada por personas y dermatólogos por la peligrosa rutina de skincare que hace.

Fue a través de su TikTok que Mar de Regil subió diversos videos en los que comparte con los fans que aún la respetan tras su fiasco de sus pinturas feas y caras, sus rutinas de skincare, las cuales han dado mucho de qué hablar.

Mar de Regil Especial

En su clip, Mar de Regil se aplica un producto en su rostro asegurando que es protector solar, lo cual era en realidad crema para las manos.

La gente no se lo perdonó y se empezó a burlar de ella diciéndole cosas como "hace todo mal y tiene mejor piel que yo”, "lo más seguro es que solo hizo el video por hacerlo, es decir que ni siquiera sabía que se estaba poniendo", "yo agarrando las cremas de mi mamá de chiquita y al rato ya andaba con la cara llena de granos" y "yo en la vida soy ella, haciendo todo mal".

Por si fuera poco, otro tiktoker que es dermatólogo hizo una reseña del skincare de Mar de Regil, diciendo que el video de la hija de Bárbara “es el más desastroso que he visto en todo lo que he visto en TikTok".

Y es que en ese video, la famosa nepo baby se colocó un tónico, contorno de ojos, y después el peeling solution, un producto que tiene como finalidad exfoliar la piel, aplicando como una mascarilla, que sólo es recomendado usar como parte de la rutina de noche.

Por ello, el dermatólogo explicó que éste es un producto muy fuerte que no debería aplicarse en piel sensible y que debe usarse evitando el contorno de ojos, por lo que llamó a que la gente no siga los consejos de Mar.

"Los que no saben que es, les cuento que es una combinación de ácidos super fuerte. Sólo si ya estás acostumbrado a utilizar puedes usarlo 10 minutos y retirar, de lo contrario sólo debes aplicar cinco minutos… eso jamás se hacer. Te puede dañar la piel”, sentenció.