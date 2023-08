Mar de Regil reacciona a críticas de sus cuadros; internautas continúan con burlas

El internet explotó en críticas a burlas contra Mar de Regil, la joven hija de la actriz Bárbara de Regil, quien fue protagonista de la telenovela "Rosario Tijeras". El motivo fue que a la joven emprendedora se le ocurrió vender a través de Instragram unos cuadros que ella misma pinto de personajes clásicos de dibujos animados.

Los internautas opinan que los cuadros realizados por la joven de 19 años carecen de técnica y que estéticamente no son bonitos. "Esta tipa tiene bien alterada la percepción de la realidad jajajaja, cuadros en 10 mil", señala uno de los internautas en redes sociales.

Y es que la joven ya tiene su página en Instragram, en donde promueve su trabajo, entre lo que podemos encontrar pinturas de Taz, Bug Bunny, La Pantera Rosa y más personajes de dibujos animados pintados por la artista.

Señala que basta con mandar un mensajito por Instagram para adquirir tu propio Mar de Regil completamente original y que puedes mandar si deseas que te pinte un cuadro completamente personalizado. "No soy Picasso, pero son hechos con mucho amor para que tengan un pedacito mío y pues nada, no he vendido ninguno porque he estado de viaje en viaje", dijo Mar de Regil en un video.

Los internautas no se hicieron esperar y arremetieron contra la joven, pues aseguran que carece de talento. Las redes sociales se inundaron de memes que aludían a la poca experiencia de Mar de Regil en el mundo del arte.

Tenemos este Mar de Regil original en $30,000.



Inbox pic.twitter.com/ZMqwJ3Jxoq — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) July 31, 2023

Tenemos este Mar de Regil original en $30,000.



Inbox pic.twitter.com/ZMqwJ3Jxoq — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) July 31, 2023

no sé si me da mas coraje o risa la burbuja en la que vive mar de regil 😭😭que en 5mil pesos dice pic.twitter.com/3P5wqR1hA5 — honeymoon🖤 (@andromedevie) July 30, 2023

Luego de las burlas en redes sociales, la joven posteó recientemente tres fotos con la leyenda: "But first love", en su cuenta de Instagram. En el post, los internautas no tardaron en hacerse presentes y continuaron con las burlas al trabajo de Mar de Regil.

"Tus cuadros son hermosos. No hagas caso a los comentarios, ni a mí tampoco", se lee en uno de los comentarios. "Qué onda con lo desubicada que es esta niña. Tan alzada, tan inventada, tan desubicada. Es culpa de su familia. Ojalá se de cuenta", escribe otra internauta en la publicación.

Síguenos en Google News

DGC