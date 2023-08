Aleks Syntek revela que lo invitaron a 'La casa de los famosos' y la peluseó: 'ni con mi teclado'

“La casa de los famosos México” llega a su fin este domingo y es muy probable que Wendy sea la ganadora indiscutible del reality. No obstante, la perdida mayor tuvo haber tenido una peculiar competencia, pues Aleks Syntek reveló que lo invitaron a participar, pero que rechazó la propuesta rotundamente.

En una conferencia de prensa, Aleks Syntek reveló fue invitado a ser uno de los inquilinos de “La casa de los famosos México”; sin embargo, no en la versión mexicana con la patrona de la Wendy, sino en la versión de Telemundo en la que estuvieron personas nefastas como Niurka y Laura Bozzo.

El cantante, conocido por ser entusiasta de los adolescentes británicos, señaló que uno tiene que tener el carácter para para lograr estar aislado y sin contacto con el exterior por semanas, además de ser grabado y escuchado en todo momento y sin descanso.

“Tienes que tener cierta característica, ciertas agallas para enfrentar una experiencia así. Me invitaron a La Casa de los Famosos, de hecho, me iba a tocar con la generación de invitados donde estuvo Niurka y Laura Bozzo”, dijo el cantante.

No obstante, Aleks Syntek señaló que rechazó la invitación a participar en el programa, pues no le encanta la idea de ser visto y escuchado todo el tiempo, mucho menos estar encerrado con gente random y tóxica.

“Definitivamente yo no me hubiera atrevido a estar ahí encerrado tanto tiempo, ni aunque me pusieran mi teclado ahí”, afirmó

Aleks Syntek agregó que lo que sí hizo fue componer una canción para que fuera el tema del reality, pero la producción lo ignoró rotundamente.

“Les dije a los de la casa: ‘Yo les hago la canción con mucho gusto, yo les compongo la canción. De hecho les hice un demo, se los mandé, pero ya no tuve respuesta y ahí se quedó la cosa”, concluyó.