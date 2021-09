Aleks Syntek se lanza contra Telehit por un meme: "Se atreven a insultar mi carrera"

El cantautor Aleks Syntek sigue en tendencia, primero por su video viral de Tiktok y ahora porque arremetió contra el canal de música Telehit por publicar un meme el 15 de septiembre.

Todo comenzó porque la cuenta de Facebook de Telehit publicó un meme con motivo del Grito de Independencia 2021, en el cual aparecen grandes exponentes de la música mexicana.

El meme tenía la leyenda “Gracias por todo lo que le has dado a la música mexicana" y aparecía el rostro de figuras de la música como Alejandro Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Thalía, Saúl Hernández (vocalista de Caifanes), Armando Manzanero y Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacvba).

Sin embargo, también aparecía la de Aleks Syntek, pero sobre su imagen se leía en rojo: “Tu no”, lo que desató la ola de críticas.

Meme de Aleks Syntek Foto: Especial

Aleks Syntek responde a Telehit

Aleks Syntek respondió a la publicación de Telehit con un contundente mensaje en el que calificó de cobardes a los que subieron el meme.

"Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética. No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde", escribió el cantautor.

Respuesta de Aleks Syntek Foto: Especial

Los usuarios dividieron opiniones, pues algunos defendieron a Aleks Syntek y otro defendieron Telehit.