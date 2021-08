Aleks Syntek recuerda cuando fue acusado de acoso: "Lo más horrible para mis hijos"

El cantautor Aleks Syntek recordó el oscuro momento de su carrera en el que fue señalado de acosar a un joven inglés por las redes sociales.

El músico ofreció una entrevista a Yordi Rosado y habló sobre cómo le afectó esta acusación en su carrera, ya que perdió conciertos y sobre todo lo difícil que fue para su familia.

“Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos”, dijo Aleks Syntek.

El cantautor señaló que sus asesores le sugirieron no responder ni involucrarse en el tema, pero dijo que él decidió hablar con el joven y preguntarle por qué le estaba causando tanto daño, lo que empeoró las cosas.

“Todos mis asesores me dijeron quédate callado y niega categóricamente, tú no hiciste nada, y mándalo al demonio. Y yo inocentemente dije ‘no, voy a hablar con él, cómo es que me quiere hacer daño así y le escribí ‘oye yo soy casado, tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo eso?’ Y entonces publica esto y ahí se engancharon ‘Aleks Syntek sí habló con él’”, contó el cantante.

Aleks Syntek habla de cómo afectó su vida este escándalo

Aleks Syntek le dijo a Yordi Rosado que este momento fue uno de los más difíciles de su carrera y lamentó que los medios nacionales no le dieran el beneficio de la duda.

“El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”, mencionó Aleks Syntek.

Incluso dijo que se decepcionó al ver que periodistas que lo conocen desde hace tiempo como Gustavo Adolfo Infante y Horacio Villalobos hablaran mal de él.

“Fue horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban que si Gustavo Adolfo Infante, que si Horacio Villalobos, que son cuates que me conocen desde niño, desde hace años, hablando horrible de mí, sentí horrible, en el programa de Hoy, en los programas de TV Azteca, dudando de mí por un señalamiento de una persona”, contó el artista.

Aleks Syntek mencionó que debido al escándalo le cancelaron conciertos y shows que hacía en beneficio a niños de la calle, entre otros eventos altruistas.