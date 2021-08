Eduardo Yáñez revela que intentó suicidarse con una pistola: "Terminé baleando las ventanas"

El actor Eduardo Yáñez ofreció una entrevista a Yordi Rosado y contó cómo fue que intentó suicidarse un día con la pistola de su padrastro.

En la entrevista, Eduardo Yáñez contó que todo vino a raíz de su problema de alcoholismo el cual apareció después de que inició su carrera en la actuación al sentirse solo.

“Mi problema vino después: dentro de la carrera de la actuación empiezan los problemas del amor, la soledad, todas esas búsquedas, todas esas incógnitas de por qué no tuve una familia y te haces el pinche mártir, y a chupar, porque el chupe te transforma y te hace sentir a otro nivel", dijo el actor.

Asimismo, Yáñez dijo que después de cinco años de beber tocó fondo cuando se tomó una botella de perfume. "Por cinco años estuve así hasta que acabé con Aqua Velva (una loción); estaba tan pedo que no podía salir a la calle, y buscando trago, ya no tenía, y con Aqua Velva. Ahí fue (tocar fondo). Al otro día desperté intoxicado, lleno de granos, las venas reventadas. Y dije: 'Este güey no es el que quiero de mí'".

Así intentó quitarse la vida de Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez dijo que intentó suicidarse con una pistola de su padrastro, detalló que se puso el arma en la boca, pero no pudo y terminó disparando contra las ventanas.

"Intenté una vez con una 45 que era de mi padrastro… Yo estaba solo en un departamento en Polanco y terminé baleando las ventanas, porque la verdad le saqué. La verdad ya estaba ahí, en el momento, y le saqué. Me dio rabia y me desquité con las ventanas”, contó el actor.

"Ahora pienso que fui valiente. En ese momento estaba frustrado, me sentí cobarde... Una de las cosas que aprendes cuando estás chavo es qué tan valiente eres, pero en ese momento me sentí cobarde. A través de los años dije 'Qué valiente quererme enfrentar a todo'", agregó.