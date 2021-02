Aleks Syntek rinde homenaje al rock de los años 80

Aleks Syntek se declara amante de las grandes baladas del rock pop de los años 80 que llegaron al mundo, cortesía de agrupaciones legendarias como Journey y Starship “e incluso las influencias musicales que nos dejaron los abuelos Beatles y los Rolling Stones en sus inicios”, dijo a La Razón. Por este motivo busca rendir homenaje a esa época con “Eclipse de Luna”, su más reciente sencillo, que forma parte de su disco Anatomía del amor, el cual lanza en abril próximo.

“Hemos ido destapando algunas canciones de Anatomía del amor; primero salió ‘La extinción de las especies’, como un soft single y ahora está ‘Eclipse de Luna’, una rola muy rockera que tiene la esencia de mis primeros discos con La Gente Normal”, contó.

El también compositor definió el sencillo como una canción muy dramática de redención y perdón, con una carga emocional muy fuerte con la que sus fans se pueden sentir identificados, pues “en algún momento todos hemos cometido errores y nos toca pedir perdón, lo cual es muy valiente… en ese sentido tiene muchos valores”.

Syntek aseguró que el confinamiento producto de la crisis sanitaria del Covid-19 vino a complicar más las relaciones humanas, “las cuales de por sí eran difíciles”. Aseveró que la cuarentena hace que las parejas y familias convivan mucho más tiempo que durante la “vieja normalidad”, lo cual puede propiciar roces y peleas con resultados que pueden llevar al arrepentimiento.

“Es tiempo de que aprendamos más de valores, como pedir perdón y la redención, y entender que si queremos salir adelante con esta situación debemos de ser empáticos con nuestros semejantes, compasivos y amorosos. Por eso amo tanto lo que hago: la música ayuda a entender estos sentires”, apuntó.

Respecto a su amor por el rock pop ochentero, el autor de “Sexo, pudor y lágrimas”, expresó que le fascina el desenfado que transmite y la imperfección humana que se nota en éste.

“Actualmente se busca mucho la perfección en la industria musical y se usan computadoras para arreglar todo: con Auto-Tune afinan las voces como si fueran de robot y con el Beat Detective hacen que la percusión sea exacta, como una máquina. Y justo lo que me gusta del rock pop es que hay un grado de imperfección humana que le da el sabor y calor necesario para conectar con el escucha”, explicó.

Syntek resaltó que errores como desafinar al interpretar, “son factores en la hechura de las canciones que les da hermosura”; y puso de ejemplo a dos de sus intérpretes más respetados: “Cuando cantaba, José José o Juanga, de repente se salían de la nota, pero volvían a entrar a ella y eso los hacía preciosos.

“Por ejemplo, dicen que desafino bonito y a mí me gusta que mi voz se salga de tono y de repente vuelva a entrar en éste, es una manera de cantar muy especial mía, que si arreglara con Auto-Tune pues ya no tendría chiste”, externó.

El intérprete aseveró que actualmente la industria musical está pasando por un periodo de explosión demográfica, en la cual muchos de los jóvenes artistas que continúan haciendo sus obras “bajo los preceptos de antes son unos valientes”; sin embargo, lamentó que sean estos mismos autores los que menos son apoyados por las disqueras.

Más adelantos

Previo al lanzamiento de Anatomía del amor, Aleks Syntek lanzará dos sencillos más que dijo son ligeramente más electrónicos que el tema “Eclipse de Luna”: la canción que le da nombre al disco y “Wake up”, el cual es un tema bilingüe, que le recordará a sus seguidores sus días del éxito “Tú necesitas”.

Con “Wake up” busca dar un mensaje respecto a lo difícil que es actualmente para muchos jóvenes artistas hacerse de un nombre y llamar la atención, pues lamentó que ahora se mida la valía de su trabajo con la cantidad de seguidores en las redes sociales.

“Es muy irónico analizar eso porque en mi época no existían las redes y en ese tiempo los artistas no nos preocupábamos por tener likes ni followers, sino de desafiarnos a nosotros mismos para atraer al público con nuestro trabajo. Ahora las cosas suelen ser muy diferentes y complacientes con tal de tener un me gusta”, indicó.

El dato: En marzo pasado, el cantante ofreció el concierto virtual Más fuerte de lo que pensaba, con el cual celebró 30 años de trayectoria y buscó incentivar al público a quedarse en casa.

Cuarentenas creativas

Aleks Syntek aseguró que previo al confinamiento del coronavirus, los artistas ya hacían “cuarentenas creativas” en sus estudios para componer un disco; motivo por el cual afirmó que estar encerrado durante 10 meses no le fue difícil.

“Sólo nos tuvimos que adaptar y hacer las cosas de manera virtual, lo cual no ha sido complicado, y he trabajado bien con mis músicos a la distancia”, dijo.

Sin embargo, lo que sí extraña de la ‘vieja normalidad’ es su interacción con las personas, pues las anécdotas e historias de éstas son los sitios en los que encuentra su inspiración.

“Soy una persona que trata de imprimirle mucho ánimo a lo que hace; como padre creo que es prudente que no le transmita miedo ni a mis hijos ni a mi esposa, sino darles confianza y esperanza. Le pongo actitud y ánimo para no dejarme caer y es algo que le recomiendo a todos”, comentó.

Por ello anheló que a mediados de año exista la posibilidad de hacer conciertos “burbuja”, pues dejó claro que no le gusta el formato del autoconcierto, pues “la gente se aísla en sus coches y no escucha bien”.