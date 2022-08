Aleks Syntek dice que no le gustan las mujeres "operadas" y lo critican: "Él trae pelo falso" (VIDEO)

El cantautor Aleks Syntek otra vez volvió a la polémica, luego de que dijo que a él no le gustan las mujeres operadas, sino que prefiere lo natural. Sin embargo, los usuarios lo criticaron y le recordaron que él se sometió a un tratamiento de injerto de pelo para evitar la calvicie.

Todo sucedió porque Aleks Syntek fue invitado al podcast de Pedro Prieto llamado “Auténtico” en donde habló sobre las características que debe tener una mujer para que él se enamore.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, dijo Aleks Syntek.

Critican a Aleks Syntek y le recuerdan que él se puso pelo

Sin embargo, el comentario del cantante Aleks Syntek, que recientemente estuvo participando en La Academia, recibió decenas de comentarios en los que lo criticaban, pues los cibernautas le recordaron que él se injertó pelo.

“Y él se puso pelo”, “Natural como su cabello”, “El que se puso cabello qué”, “A mí me gustan con cabello natural”, “¿Y ponerse pelo no cuenta cómo producción?”, "él sí trae pelo falso", fueron algunos de los comentarios.

Incluso el influencer Damián Cervantes también reaccionó al video e hizo un dúo, en el que también lo cuestionó por haberse puesto pelo.

Otros usuarios le recordaron su polémica con un joven inglés que exhibió mensajes en el que señalaba que Aleks Syntek lo acosaba.

“A él le gustan los cute British boys”, “yo creí q le gustaban los adolescentes ingleses”, escribieron algunos usuarios de TikTok.