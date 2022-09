Aleks Syntek afirma que jóvenes de Puerto Rico "vandalizan mis redes con amenazas” por odiar el reguetón

Aleks Syntek vuelve a estar sumido en la polémica, pues ahora afirmó que los jóvenes puertorriqueños “vandalizan” sus redes sociales, amenazándolo y acatándolo porque no le gusta el reguetón.

Así lo afirmó Aleks Syntek en el programa “Me lo dijo Adela”, en el cual la titular del show le recordó sus polémicas declaraciones sobre el reguetón, las cuales causaron indignación en México por su exceso de clasismo.

El también conocido en TikTok como el “entusiasta de los cute british boys” afirmó que su selección de las palabras no fue el correcto, lo cual hizo que la prensa se aprovechara para hacer escándalo, por lo cual dijo que ya quiere cerrar ese capítulo en su vida.

Por ello negó haber creado una campaña en contra del reguetón y dijo que no quiere “meterle el pie” a los artistas de tal género. Asimismo, dejó claro que no le gusta esa música: “soy frontal y siempre he dicho, el reguetón no es lo mío, no me hace feliz”.

Tras ello, Aleks Syntek afirmó que los jóvenes de Puerto Rico quienes lo atacan y hostigan en redes: “los chicos puertorriqueños vandalizan mis redes sociales con burlas, ataques y amenazas”.

Finalmente, el famoso dijo que no le gusta que la juventud esté “enajenada” con el perreo, pues considera que se están perdiendo a “artistas de 18 o 20 años que están haciendo boleros, salsa, jazz y pop”.