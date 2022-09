Ex acusa al Babo de Cartel de Santa de golpearla: "Perdí la noción"

Babo de Cartel de Santa está sumido en un nuevo escándalo, pues Melanie Pavola, su exnovia, lo acusó de haberla golpeado durante un viaje.

A través de Twitter, la mujer señaló que los hechos ocurrieron cuando estaba en el Babo en Cancún, pues se molestó que ella estuviera fumando cuando él cuidaba de su hija.

“Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de Santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde Wiz Khalifa cantó y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que, si YO no iba para cuidarla, entonces no iría”, inició.

“Me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco; llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate… pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba”, agregó.

Durante ese altercado, Melanie Pavola señaló que el Babo la estrujó, le quitó el cigarro y le propinó un par de cachetadas:

“Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde Babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro”, lamentó.

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Finalmente, la mujer narró las autoridades no hicieron nada, pues sus heridas no eran de más de 15 días, lo cual las invalidaba.

“La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque, aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”, remarcó.