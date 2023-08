Bárbara de Regil defiende a su hija Mar de las burlas por sus pinturas ¿le compró una?

Mar de Regil se convirtió en la burla de todo el internet luego de que puso en venta a precios exorbitantes sus pinturas carentes de calidad y originalidad; sin embargo, eso no le impidió a su polémica y detestada madre Bárbara de Regil salir a defenderla e intentar lavar su reputación.

Mar de Regil vende sus pinturas mal hechas de la Pantera Rosa, Homero Simpson y demás personajes en precios desde los 10 mil pesos mexicanos, ante ello, la gente se comenzó a burlar de ella en redes con mensajes como "esta tipa tiene bien alterada la percepción de la realidad jajajaja, cuadros en 10 mil".

Los fans de la “pintora e influencer” (🤡) Mar De Regil comentan su arte pic.twitter.com/VfKXWmPgZU — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 2, 2023

La manera en la que Mar de Regil se defendió de las críticas fue decir: "No soy Picasso, pero son hechos con mucho amor para que tengan un pedacito mío y pues nada, no he vendido ninguno porque he estado de viaje en viaje".

Lo más horrible de las horribles pinturas de Mar de Regil es que ni siquiera son ideas originales.

Es copia de la copia. pic.twitter.com/zcKRJV9Dkf — Viriguana Voyeur (@viridianamiron) July 31, 2023

Las burlas en contra de ella siguen en redes y los TikToks que diario le dedican a Mar de Regil son algunos de los más divertidos de año. Ante todo ello, su progenitora Bárbara intentó, a su manera, ponerle un alto a los ataques, defendiéndola de una manera peculiar.

By mar de regil 80x80 en 10,500 pesos más envío pic.twitter.com/GYPt3FUXWA — ♡bellakita♡ (@sumeramollida) July 31, 2023

Fue a través de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil le dedicó un mensaje a su hija con especial dedicatoria a los detractores de su “bendición”, en el que implicó que ni a ella ni a su descendiente les afectan las miles de burlas que diariamente le hacen.

“Mar, pintas increíble. Te amo”, fue el breve mensaje con el cual la actriz acusada de racista por los fans acompañó una foto en la que se ve una de las pinturas de Mar de Regil que intenta retratar a Lumiere de "La Bella y la Bestia”. Hasta el momento se desconoce si se la compró o nada más le tomó la foto porque estaba en su casa.