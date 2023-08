Andrea Legarreta narra relata cómo encontraron a su mamá sin vida

La conductora de Hoy Andrea legarreta contó cómo fueron los últimos momentos de vida de su mamá y cómo fue que hallaron su cuerpo sin vida.

Tras celebrar los 25 años al aire del programa Hoy, la presentadora salió de Televisa para dar unas declaraciones a los medios de comunicación para hablar de la reciente pérdida de su madre la señora Isabel Martínez, conocida como Chabelita.

Andrea Legarreta contó que doña Chabelita se despertó temprano como siempre y ya estaba lista para arreglarse, pues ese día era su aniversario 57 de bodas con su esposo Juan Legarreta, pero según la narración de la presentadora, su mamá se sintió mal y decidió recostarse en la cama, pero ya no se levantó.

“Parece como que se recostó por la forma en como estaba, no es que se haya desvanecido allí. A lo mejor había tenido un dolor o un mareo y se quedó acostadita ahí. Cuando llegó mi hermano la encontró sin vida”, reveló Andrea Legarreta,

La también actriz señaló que su mamá padecía de fibromialgia, por lo que su salud estaba deteriorada.

“El medicamento le quitaba el dolor, pero le generaba nauseas, luego empezó a comer poco. Tenía una delgadez muy marcada porque aparte había sido operada en dos ocasiones, le quitaron parte del intestino, pero eso fue hace años, simplemente fueron cosas que se fueron sumando”, dijo la presentadora.

Andrea Legarreta presintió que no volvería ver a su mamá

Andrea legarrea contó que hace unos días cuando cumplió años invitó a su mamá a un restaurante para que la acompañara en su festejo y aseguró que Chabelita le dijo que no se sentía bien para ir a un restaurante.

Así que la conductora fue a comer con el resto de su familia y luego visitó a su mamá en su casa y fue ahí cuando presintió que no la iba a ver más.

“Cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vio fue su carita y su mirada, no sé si alma a través de sus ojos, me hizo saber que ya no la iba a volver a ver”, contó.