¿Quién es la hija de la Barby Juárez que entró a La casa de los famosos México?

La Barby Juárez recibió una bella sorpresa en La casa de los famosos México, su hija Natasha entró a verla al programa después de varias semanas sin tener contacto.

En el reality show hicieron una dinámica en la que utilizaron a Poncho de Nigris para hacerle una broma y que él fuera “el culpable” de que la boxeadora recibiera la visita de su hija.

¿Quién es la hija de la Barby Juárez?

La hija de la boxeadora nació el 11 de febrero de 2007 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Tiene 16 años actualmente y busca seguir los pasos de su famosa madre en el deporte, ya que ella se enfoca en el lado del futbol.

Antes de incursionar en el futbol, Natasha debutó en el boxeo como su mamá. “Mi hija, a los 11 años casi cumpliendo 12, me dice: ‘Quiero pelear. He sido muy fuerte cuando empezó a hacerlo porque quería demostrarle que el boxeo no es nada fácil”, contó la deportista al programa de Netas Divinas.

Barby Juárez y su hija Foto: Especial

Sin embargo, la Barby le inculcó un amplio gusto por el deporte, ya que la boxeadora contó que su hija asistía a clases de baile, tenis y boxeo, pero descubrió que su verdadera vocación estaba en el balompié.

La joven ofreció un discurso en una ceremonia en el Senado de la República para reconocer la trayectoria del Club Deportivo Guadalajara Femenil en enero pasado.

Así fue la entrada de la hija de la Barby Juárez a La casa de los famosos

La Jefa llamó a Poncho de Nigris al confesionario para que girara la ruleta de los nominados con la promesa de que iban a darle un premio, pero el premio que salió era la visita de la hija de la boxeadora.

Después volvieron a llamar a Poncho con el pretexto de que era otra oportunidad para su premio y salió que era la visita de Juan Osorio, quien entró al programa para ver a su hijo Emilio Osorio.

El encuentro de Barby y Emilio con sus familiares fue muy emotivo y lleno de lágrimas y risas.