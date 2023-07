Barby Juárez revela su oscuro pasado como ninfómana y dice que le gusta Emilio Osorio | VIDEO

La boxeadora Barby Juárez, integrante de La casa de los famosos México, confesó que tuvo un oscuro pasado como ninfómana, debido a las carencias emocionales que tuvo en su niñez.

Todo sucedió en la fiesta Cavernícola de La casa de los famosos México, en la que los habitantes del programa contaron momentos íntimos, ya con unas copas de más.

Barby Juárez aseguró que ella se consideró ninfómana, ya que tenía un deseo sexual insaciable, aseguró que estaba con cualquier hombre que ella quisiera, pero que ya se curó.

“Una vez me catalogaron de ninfómana. Bueno día, pero fue un tiempo nada más y recapacité. Pero fue porque mi papá, con todo lo que hizo, yo llegué a ver y llené mi vacío. En donde quiera que me paraba, yo me cog… al que yo quería”, dijo la boxeadora a sus compañeros del programa.

Poncho de Nigris mencionó que él se dio cuenta cuando la conoció de su problema y reconoció que ella está haciendo un gran esfuerzo por controlarlo.

La Barby Juárez continuó sincerándose y aseguró que a ella le gustan los hombres más jóvenes porque considera que tienen mayor desempeño en la intimidad y pueden aguantarle el ritmo, ya que debido a su padecimiento ella exige que una noche tenga varios encuentros.

“Porque nunca he estado con alguien más grande que yo”, justificó la boxeadora, a lo que Poncho de Nigris contestó: “¿Te gustan los chavitos?”.

A Barby Juárez le gusta Emilio Osorio

Asimismo, la boxeadora dejó a sus compañeros perplejos con su siguiente confesión, ya que aseguró que debido a su peculiar gusto por hombres menores, uno de los habitantes de La casa de los famosos México que le gusta es Emilio Osorio, el más pequeño de los integrantes.

Confesó que su actual novio no tenía miedo de ninguno de los participantes del programa, excepto de Emilio Osorio.