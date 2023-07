Nicola Porcella ataca a Emilio Osorio y le dice que está en La casa de los famosos 'por tu papá'

"La casa de los famosos México" cada día se acerca más a su final, por lo que los participantes que aún quedan ya están sacando las garras y terminando con las alianzas y tirándose con todo lo que tienen para así generar polémica e incitar al público a no votar por sus contrincantes.

Y en esta ocasión quienes protagonizaron un momento muy complicado, incómodo y polémico fueron Emilio Osorio y Nicola Porcella, pues este último le dijo al hijo de Niurka que sólo está participando en “La casa de los famosos México” porque su papá Juan Osorio movió sus influencias para que se uniera al programa.

Emilio Osorio Foto: Especial

Para nadie es nuevo ni un secreto que Emilio Osorio es un nepo baby, pues es gracias a sus famosos papás que se ha dado a conocer en la farándula y ha obtenido papales como actor. Sin embargo, muy poca gente se lo había dicho y restregado en la cara, y Nicola Porcella se sumó a esas personas sin temor al productor.

Fue durante la noche de este viernes que la fiesta temática, que ahora fue de cavernícolas, que la plática entre los famosos pasó de ser amena a una pelea bien tóxica, pues Nicola se valentonó con algunas copas de más para decirle a Emilio Osorio que sin el nepotismo que ejerce su padre no sería más que un simple niño privilegiado que no sabe cómo usar una lavadora.

"Papi, tú estás acá por tu papá. Yo estoy acá por guapo", fue lo que Nicola Porcella le recriminó a Emilio, quien solamente pudo contestarle: “tú eres feo”.

Nicola Porcella Foto: especial

Por si fuera poco, el famoso también le dijo al actor que su participación en “La casa de los famosos” se debió a las influencias y fama de su madre Niurka, la mujer escándalo.

"Tu mamá te trajo acá, sí wey, 'les dejo a mi hijito'. Yo me hice solo, a mí no me dio trabajo mi papá. Yo me hice solo, solito", le dijo.

Sergio Mayer aprovechó para atacar a los dos: "Tu mamá te vino a regañar y tu hijo dice que sí; y a ti tu mamá te trajo y dijo 'cuídenmelo'", en referencia a Nicola y Emilio, respectivamente.