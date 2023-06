Emilio Osorio confiesa en 'La casa de los famosos México' que no sabe lavar su ropa

Tal parece ser que Emilio Osorio no sólo no se le da la actuación, sino que tampoco las labores básicas que un adulto debería poder realizar, pues confesó en “La casa de los famosos México” que no sabe cómo lavar su ropa, desatando cringe y burlas.

Emilio Osorio se volvió viral, pues los fans guardaron el clip en el que se le ve muy frustrado intentando hacer una de las tareas más básicas del hogar.

“No mam**** lavandería, yo no sé lavar. Qué ped*”, dice el hijo de Niurka completamente devastado.

“Yo no sé lavar, ropa. Justo me faltó aprender eso antes de...”, agrega Emilio Osorio aparentemente conteniendo las ganas de hacer berrinche.

Como era de esperarse, los fans no se han dejado de burlar de Emilio Osorio e incluso han criticado severamente la pésima maternidad de Niurka y la nula educación y habilidades que le brindó.

“No mames Niurka, ni a lavar ropa le enseñaste al nepobaby del Emilio Osorio?”, “va a romper la lavadora”, se le ve su carita de que quiere llorar” y “sin talento e inútil” le dijeron.