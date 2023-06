La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer le toca zona prohibida a Wendy: 'Me provocaste' (VIDEO)

La Casa de los Famosos México ya se está poniendo intensa y es que Sergio Mayer tocó en una zona prohibida a Wendy Guevara de Las Perdidas.

Todo sucedió porque Wendy Guevara estaba limpiando el suelo de la habitación, la influencer estaba agachada levantando la basura con un rodillo y un recogedor. Cuando de repente se acercó Sergio Mayer y le dio una nalgada.

En la habitación estaban Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, quienes se rieron del momento, mientras Sergio Mayer aseguró que Wendy Guevara lo provocó y pidió a los presentes que fungieran como testigos de la situación.

Sergio Mayer le da una nalgada a Wendy Guevara 😱🔥 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YciOnrGxvd — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 8, 2023

“Volteo y veo tremenda cara sonriéndome. Hay testigos, me provocó ¿sí o no?”, dijo Sergio Mayer al resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México.

Usuarios atacan a Sergio Mayer por tocar a Wendy Guevara

Los usuarios de Internet se lanzaron contra Sergio Mayer por haber tocado a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, pues aseguran que si ella no se lo permitió entonces es acoso.

“Esos viejos son bien mañosos”, “Si Wendy no dio permiso no está bien”, “Yo que Wendy le doy tremenda bofetada a ese idiota, como se atreve a faltarle al respeto”, “¿Eso no es acoso?”, “Me parece una falta de respeto y luego cuando dice ‘me provoco’ quién se creía”, “Claro que es acoso, hasta yo me sentí incómodo con eso”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Wendy Guevara es la favorita del público, hasta ahora, para ganar La Casa de los Famosos México, por lo que esta acción contra la influencer le puede traer consecuencias a Sergio Mayer, de por sí es de los menos queridos y el fandom de la integrante de Las Perdidas está muy fuerte y podrían sacarlo cuando esté nominado.