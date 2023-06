La Casa de los Famosos México: Wendy Guevara confiesa que sufrió abuso de niña: 'Yo temblaba'

Wendy Guevara es uno de las participantes favoritas de La Casa de los Famosos México y ya empezó a hacer confesiones a los participantes del programa.

Wendy Guevara contó que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad y reveló que vivió una experiencia traumática cuando denunció al sujeto que la violó.

Todo sucedió durante el desayuno de La Casa de los Famosos México y es que Sergio Mayer comenzó a hablar del caso de Héctor Parra, en el que él estuvo involucrado porque ayudó a Alexa Hoffman a denunciar al actor por abuso sexual, sin embargo, el exbailarín de Solo para Mujeres fue acusado de tráfico de influencias por la gente.

Wendy Guevara de La Casa de los Famosos México cuenta que la abusaron de niña

Entonces Wendy Guevara aprovechó la conversación para contar su historia de vida en la que recordó el momento traumático por el que pasó.

La influencer señaló que el sujeto que la abusó era mayor que ella y en ese momento todavía no había iniciado su transición a mujer, pero dijo que el hombre la lastimó mucho al grado de sacarle sangre.

“Cuando me violaron sí fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y cómo yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me sacó sangre y todo”, mencionó Wendy Guevara.

La influencer señaló que lo más traumático de su experiencia fue cuando llegó la policía y se la llevaron pues dijo que los doctores la revisaban a cada rato y le tocaban su zona íntima.

No sé qué me traumó más, si eso o tres doctores. Yo temblaba del miedo, de lo que había pasado o los golpes, mi ría se peleó con la mamá del chavo Wendy Guevara

Wendy Guevara señaló que tenía miedo de decirle a su papá lo que le había pasado, pues pensaba que le iba a pegar, recordó que su trauma fue tan grande que mojó la cama hasta los 13 años. Mencionó que su agresor sí estuvo en la cárcel, pero salió rápido.