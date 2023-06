Ventila su racismo también

Lydia Cacho acusa a Alejandro Marcovich, ex Caifanes, de violentar a su hija e intentar matar a su ex esposa Lydia Cacho acusó al argentino Alejandro Marcovich, ex Caifanes, de intentar matar a su ex esposa; reveló que también ha violentado a su hija y cometidos actos racistas