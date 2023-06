Ricardo O'Farrill: Ubican al comediante en Hidalgo; Fiscalía de CDMX se traslada para confirmarlo

Luego de que el día de ayer se reportara la desaparición de Ricardo O’Farrill, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se dio de baja la ficha de búsqueda del comediante y establece su ubicación en Hidalgo.

A través de un mensaje de redes sociales, la dependencia señaló que recibió documentación, de parte de familiares y abogados para dar de baja su búsqueda. Asimismo, informó que personal de la institución se trasladó al lugar para confirmar que Ricardo O’Farrill se encuentre en ese sitio y bien.

Con relación a la ausencia de la persona referida, la #FiscaliaCDMX informa que recibió documentación, de parte de familiares y abogados, que solicita dar de baja su búsqueda y establece su ubicación en Hidalgo. Personal de la institución se traslada al lugar para confirmarlo pic.twitter.com/jod2djS4dT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 8, 2023

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill?

La tarde de este 7 de junio en redes sociales se difundió la ficha de las autoridades para buscar a Ricardo O’Farrill.

Sin embargo, luego se generó una confusión en las redes porque la familia de Ricardo O'Farrill publicó dos comunicados en los que da explicaciones contradictorias sobre lo que realmente le pasó al comediante.

El primer mensaje que salió en la cuenta de Twitter del stansupero señaló que el también youtuber está bien y se encuentra recibiendo atención especializada.

Este tuit fue eliminado y posteriormente la familia de Ricardo O'Farrill lanzó un nuevo comunicado asegurando que sí está desaparecido y que no saben nada de él desde el 18 de mayo.

"El día 18 de mayo del presente año, el C. Ricardo O’Farril Lozano fue privado de su libertad, aproximadamente a las seis de la mañana, en la localidad de San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, a las afueras de 'Comunidad Terapéutica Margaritas', luego en el cual Ricardo O’Farrill, fue objeto de maltratos y violencia días atrás”, señala el nuevo documento.

“Al momento de su privación de la libertad, el C. Ricardo O’Farril fue sometido con lujo de violencia por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, personal que operababa la unidad: MX 609-D1, por tal motivo se presentó una queja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido al actuar de sus elementos. Posterior a ello fue trasladado con lujo de violencia en un vehículo particular, con rumbo desconocido, hasta el momento, no se sabe nada acerca de Ricardo O’Farrill”, indica el comunicado.