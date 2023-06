Familia de Ricardo O'Farrill publica mensaje diciendo que él está bien y luego lo borra

El comediante Ricardo O'Farrill preocupa a sus fans porque la tarde de este miércoles se dio a conocer la desaparición del standupero, sin embargo, horas más tarde en su cuenta de Twitter publicaron un mensaje diciendo que él estaba bien y recibiendo atención especializada, pero después el tuit fue eliminado y lanzaron un nuevo comunicado.

A través de las redes sociales de Ricardo O'Farrill, la familia del comediante publicó un mensaje en el que negó que el también youtuber estuviera desaparecido, aseguró que la ficha de búsqueda del artista que circula en Internet es falsa.

“Queremos aclarar que toda la información que está saliendo a la luz es completamente falsa. Les pido que no se dejen llevar por los rumores”, se lee en el mensaje de redes sociales firmado por la familia O’Farrill Lozano.

Mensaje de la cuenta de Ricardo O'Farrill Foto: Especial

Asimismo, el documento señala que Ricardo O'Farrill está recibiendo atención especializada.

Nuestro Richie se encuentra en buenas manos y está recibiendo atención especializada acompañado de su familia… Richie está siendo atendido por expertos que están cuidando de su bienestar. Pronto estará de regreso, brindándonos su humor y talento como siempre lo ha hecho. Sigamos apoyándolo y esperando su pronta recuperación Comunicado sobre Ricardo O'Farril

Borran comunicado y aseguran que Ricardo O'Farrill si está desaparecido

El comunicado anterior fue eliminado de la cuenta de Ricardo O'Farrill y su familia lanzó un nuevo mensaje en el que asegura que el comediante sí está desaparecido.

El día 18 de mayo del presente año, el C. Ricardo O’Farril Lozano fue privado de su libertad, aproximadamente a las seis de la mañana, en la localidad de San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, a las afueras de 'Comunidad Terapéutica Margaritas', luego en el cual Ricardo O’Farrill, fue objeto de maltratos y violencia días atrás”, señala el nuevo documento.

“Al momento de su privación de la libertad, el C. Ricardo O’Farril fue sometido con lujo de violencia por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, personal que operababa la unidad: MX 609-D1, por tal motivo se presentó una queja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido al actuar de sus elementos. Posterior a ello fue trasladado con lujo de violencia en un vehículo particular, con rumbo desconocido, hasta el momento, no se sabe nada acerca de Ricardo O’Farrill”, indica el comunicado.

Nuevo comunicado de Ricardo O'Farrill Foto: Especial

Nuevo comunicado de Ricardo O'Farrill Foto: Especial

¿Qué le pasó a Ricardo O'Farril?

La tarde de este 7 de junio en redes sociales se reportó que el comediante Ricardo O’Farrill fue reportado como desaparecido. Comenzó a circular una ficha de la Fiscalía de la Ciudad de México que emitió para dar con el paradero del artista.

Pero las preocupaciones sobre la vida del comediante se remontan a cuando asistió a la boda de Mau Nieto e hizo un live para denunciar que lo corrieron de la fiesta y que Daniel Sosa supuestamente lo amenazó de muerte.

Luego armó un escándalo en el aeropuerto y señaló que perdió su vuelo porque no lo querían atender y acusó que los empleados de la aerolínea lo trataron mal, incluso llamó a una representante de Profeco.

Ricardo O’Farrill hizo otro live, pero éste se cortó porque sus amigos fueron a hacerle una intervención y después no se supo nada más de él hasta que sus amigos y familiares reportaron que el comediante estaba siendo atendido por profesionales.

Pasaron unas semanas y Ricardo O’Farrill salió de la clínica en la que estaba y volvió a hacer lives en Instagram y acusó que en dicha clínica sufrió maltratos, así que fue a las instalaciones para armar un escándalo y asegurar que no era el único que sufrió, sino que había otras personas que también recibieron malos tratos.

Ricardo O’Farrill fue detenido por la policía tras uno de esos escándalos, incluso su papá estaba ahí y desde ahí no se supo nada más del comediante, hasta ahora por su supuesta desaparación.