VIDEO | Así corrieron a Ricardo O'Farril de la boda de Mau Nieto

Ricardo O’Farril está en medio de la polémica, luego de que se lanzó contra sus compañeros comediantes, tras un altercado que tuvo con Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto.

Richie contó que la pelea se desató porque le hizo un comentario a Daniel Sosa sobre que durante el especial de comedia de Alex Fernández, Daniel y su novia no dejaron de hablar.

Entonces, al parecer Daniel estaba alcoholizado y reaccionó de manera violenta, según lo que contó Ricardo O’Farril.

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado. Nos separan se están llevando a Daniel”, relató Ricardo O’Farril.

El standupero mencionó que le pidió a Daniel Sosa que se disculpara y en caso de no hacerlo lo exhibiría en redes sociales, pero fue entonces cuando Sosa lo amenazó.

“Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tu mañana, morgue. Tengo testigos”, dijo Richie en una transmisión en vivo en Instagram.

Así corrieron a Ricardo O'Farril de boda de Mau Nieto

Tras la polémica, en redes sociales se difundió un video del momento en el que a Ricardo O’Farril lo corren de la boda de Mau Nieto.

En la grabación se observa que Richie está discutiendo, mientras los hombres de seguridad le indican el camino para que se vaya.

De acuerdo con una historia de Saskia Niño de Rivera, prima de Sofía Niño de Rivera, Richie “golpeó una mujer, lo sacaron de la boda y llegó con gente armada”, aunque después borró la publicación de Instagram.