¿Quién es Ricardo O'Farril, que se lanzó contra comediantes? Estas son sus polémicas

El comediante Ricardo O’Farril está en medio de la polémica por un controvertido live que realizó la madrugada de este lunes en el que acusó a Daniel Sosa de amenazarlo de muerte y se lanzó contra otros standuperos como Mau Nieto y Sofía Niño de Rivera.

¿Quién es Ricardo O’Farril?

Ricardo O’Farril nació en la ciudad de México el 1 de agosto de 1990, por lo que tiene 32 años de edad.

Comenzó a ser famoso en la época en la que Vine era la red social de moda, en donde hacía videos cortos en los que se burlaba de situaciones cotidianas y hacía bromas a su familia.

Trabajó en TV Azteca y posteriormente empezó a aparecer en los especiales de stand up de Comedy Central, en donde se volvió más popular, fue el primer comediante mexicano en tener un especial de comedia en Netflix.

Después lanzó su canal de YouTube llamado Casa Comedy en donde tiene el programa “Ñam Ñam” en el que invita artistas mientras degustan platillos de algún famoso restaurante.

Polémicas de Ricardo O’Farril

En 2020, Ricardo O’Farril fue cancelado en redes sociales, luego de que se viralizó un fragmento de un show que dio en el que hace un chisto sobre un niño, por lo que lo acusaron de “pedófilo”.

“Estaba viendo al niño y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte (señala la entrepierna). Me fijé en eso y se me empezó a parar… no, no es cierto. Ese sí ya fue el último, se los juro. Ya en serio, me vine en el klinex, lo aventé por la ventana”, dijo Ricardo O’Farril, al tiempo que recalcó que se trataba de un juego.

Por su parte los usuarios enfurecieron tras darse a conocer este video: “No sé si el video está sacado de contexto, pero no me causa ninguna gracias, me parece hasta repulsivo”, “Cómo se pueden reír de algo tan insultante y completamente aberrante…Eso no es humor negro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.