VIDEO | Ricardo O’Farril acusa a Daniel Sosa de amenazarlo de muerte

El comediante Ricardo O’Farril hizo un live en su cuenta de Instagram en la que denunció que el standupero Daniel Sosa lo amenazó de muerte durante la boda de Mauricio Nieto que se llevó a cabo este fin de semana y reunió a varias personalidades de la comicidad y del espectáculo.

Durante la transmisión en vivo, Ricardo O’Farril señaló que en la boda hubo un encontronazo con Daniel Sosa, quien, dijo, estaba tomado. Según el comediante fue agredido por Sosa durante la fiesta y después lo amenazó de muerte.

Ricardo O’Farril dice que Daniel Sosa le dijo que lo mandaría a la morgue

Ricardo O’Farril señaló que todo empezó porque le hizo un reclamo a Daniel Sosa por el especial de Alex Fernández, ya que aseguró que Daniel no guardó silencio en todo el show y aunque señaló que se acercó de manera tranquila al otro comediante, éste reaccionó empujándolo.

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado. Nos separan se están llevando a Daniel”, relató Ricardo O’Farril.

El standupero mencionó que le pidió a Daniel Sosa que se disculpara y en caso de no hacerlo lo exhibiría en redes sociales, pero fue entonces cuando Sosa lo amenazó.

“Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tu mañana, morgue. Tengo testigos Ricardo O’Farril

Tras explicar esto, O’Farril señaló que Daniel Sosa es tóxico, pues aseguró que su mamá sustituta es Sofía Niño de Rivera, ya que a Daniel lo abandonó su mamá de niño, hecho que él mismo ha contado en diferentes entrevistas como la que ofreció a Yordi Rosado.

Posteriormente, Ricardo O’Farril publicó una historia en Instagram en la que exhibió unos mensajes de WhatsApp que le envió Mau Nieto, quien le advirtió que tras el live se había echado “un alacrán” en los pantalones.

Ricardo O'Farril exhibe amenaza de Mau Nieto Foto: Especial

Ricardo O’Farril señaló que esto sería una amenaza, ya que al final de los mensajes decía “es promesa”.

Cabe recordar que Mau Nieto estuvo involucrado en una polémica hace unos meses, cuando una mujer lo acusó de abuso sexual.