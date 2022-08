Mujer acusa a Mau Nieto de abuso: "Me llevó al baño, se aprovechó de mí"

La usuaria de Twitter Melissa Yamel (@MelissaPurrs), quien es productora de Stand Up, denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del comediante Mau Nieto.

La mujer contó que todo sucedió en el 2018, luego de que Mau Nieto y ella se encontraron en el mismo lugar, en ese tiempo el comediante había estrenado su especial de Netflix.

“El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: ‘¿Qué estás tomando?'”, contó la joven en un hilo de Twiiter.

Señaló que Mau Nieto pidió mezcal en varias ocasiones hasta que ella le preguntó la razón por la que él ordenaba varios tragos de alcohol.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, ¿por qué me invita tantos tragos?', 'Para poder cog… contigo'- respondió”, se lee en el relato.

del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento.



No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

De acuerdo con Melissa el comediante la tomó del brazo y se la llevó al baño en donde tuvieron relaciones sexuales.

“Me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que 'nos apuráramos'”, se lee en el mensaje de la joven.

La mujer señaló que Mau Nieto salió primero del baño y cuando ella llegó nuevamente a la barra el comediante y sus amigos ya no estaban.

Melissa contó que tras el incidente quería irse del lugar y quería pedir un Uber, pero otro comediante Juan Carlos Escalante se ofreció a llevarla, pero ella despertó en la casa de él y sin ropa.

“Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui”, dijo Melissa.

otro día sin ropa en su cama.



Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui.



Solin me llamó múltiples veces para decirme que 'ESTUVE A PUNTO DE ARRUINARLE LA CARRERA A MAURICIO', 'YO QUE TÚ, YA NO IRÍA AL WOKO', entre — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Señaló que después de esa noche un amigo de ella la llamó para reclamarle por “casi arruinar la carrera de Mau Nieto”.

Melissa Yamel dijo que se alejó de la comedia, pero volvió a los Open Mics y trabajó en el equipo de producción de Círculo Rojo de Iván Juárez, hasta que le tocó participar en un evento de Mau Nieto y se reencontró con el comediante, la mujer señaló que lloró tras el encuentro e Iván Juárez la despidió por “mal comportamiento”.

La Fiscalía de la Ciudad de México se contactó con Melissa en Twitter luego de haber publicado su denuncia contra el comediante. “Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención”, se lee en el mensaje de la dependencia.

Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 15, 2022

Usuarios critican a la joven tras revelan historia con Mau Nieto

Los usuarios de Internet opinaron sobre la historia que publicó Melissa y la criticaron por solo haber hecho pública su historia, le exigen que denuncie ante las autoridades.

Otros usuarios señalaron que no le creen, tras haber leído su denuncia contra Mau Nieto y otros más la defendieron.