Fred Savage: Seis mujeres acusan de abuso al protagonista de Los Años Maravillosos

Fred Savage, famoso por haber protagonizado la serie Los Años Maravillosos, fue acusado de abuso sexual por parte de seis mujeres.

Fred Savage estaba a cargo de la nueva versión de Los Años Maravillosos, pero la cadena ABC lo despidió y se deslindó de las acusaciones en su contra, ya que, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, seis mujeres de su equipo de trabajo denunciaron al actor.

Las denunciantes, que prefieren mantenerse en el anonimato, coincidieron en que Savage tiene "dos lados muy diferentes": un compañero muy carismático y un alter ego mucho más oscuro", que las hacía sentir incómodas.

Una de las mujeres que lo acusó relató el episodio que vivió con Fred Savage. Ella recordó que Savage la estaba esperando. Presuntamente procedió a empujarla contra una pared y “puso su boca sobre la mía con mucha fuerza”.

Sin embargo, ella se defendió y logró frustrar el ataque del actor y huyó, ignorando más tarde un texto de disculpa de él sobre el asunto.

Fred Savage de Los Años Maravillosos habla de acusaciones de abuso

Tras darse a conocer las acusaciones de abuso, Fred Savage publicó un mensaje para los medios de comunicación y aseguró que trabajará para cambiar cualquier comportamiento que afectó a sus compañeras.

“Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que me brinde apoyo”, dijo.