Alicia Machado dice que Donald Trump la acosó, humilló y casi secuestró: "Me traía de su mascota" (VIDEO)

Alicia Machado recordó que vivió un “infierno” junto a Donald Trump, luego de que el magnate comprara el concurso de Miss Universo, el mismo año que ella se coronó como la Reina de Belleza.

La también actriz señaló que el incidente en el que Trump la expuso frente a la prensa para hacer ejercicio la marcó y desde ahí comenzó a tener problemas de autoestima e incluso tuvo anorexia y bulimia crónica, en la que llegó a vomitar más de 30 veces en un día.

Alicia Machado contó que después Donald Trump se la llevó a vivir a su casa en la que ella sentía que la secuestró durante 25 días.

“En su casa me tuvieron casi secuestrada como 25 días, y mi contrató decía que yo no podía ir a ninguna parte sola, sino que tenía que ir con la chaperona de la compañía”, dijo Alicia Machado en entrevista con Yordi Rosado.

La exreina de belleza contó que mientras estuvo con Trump sufrió abuso psicológico.

Fui abusada de manera psicológica, nunca pasó otra cosa, porque yo ponía sillas detrás de la puerta para que no se metiera a mi cuarto Alicia machado

Así fue el “infierno” que vivió Alicia Machado con Donald Trump

Alicia Machado señaló que Donald Trump la obligaba a asistir a todas las fiestas que el magnate ofrecía en su casa para presumirla.

Me traía de mascota en cuanto evento se le ocurría. Yo no era dama de compañía era Miss Universo Alicia Machado

Asimismo Alicia Machado mencionó que vivió un incidente en el que Donald Trump la manoseó delante de sus invitados y ella tuvo que esconderse en su habitación para evitar que él entrara al cuarto.

“Me dejan en la casa enorme en mi cuarto encerrada, primero me tenía en un cuarto afuera y luego me ponen en una habitación a lado de él. Él estaba casado con Marla (Maples), me tuvieron en esa casa, me tenían de fiestas en la noche y estando en una fiesta pasó un incidente muy desagradable. Estamos en esta fiesta, me llama y yo me acerco, yo andaba con mi corona y mi banda andaba como mujer florero.

“Me acerco, él agarra y me coge la nalga y les dice (a sus invitados): ‘miren esta es mi Miss Universo’. Me salí corriendo y me fui a mi cuarto; me encerré y llamé a mi papá y me dijo: ‘pon la silla detrás de la puerta y te quedas conmigo hasta que te duermas’”, recordó Alicia Machado.

La Miss Universo señaló que Trump subió a su habitación para exigirle que le abriera la puerta, pero ella no lo hizo y el empresario decidió retirarse del lugar. “Empezó a tocar y me dice: ‘abre la puerta perri… porque soy tu jefe’, hasta que se cansó y se fue”, mencionó la modelo.