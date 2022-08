Platanito sigue en medio de la polémica y es que otra mujer se sumó a las acusaciones de acoso sexual en contra del famoso payaso.

La cantante Gabby Taméz recuerda cómo vivió el acoso de Platanito

Ahora fue la cantante Gabby Taméz, quien fue colaboradora en el programa Noches con Platanito, la mujer denunció que desde que llegó al programa del comediante le dijeron que a él le gustaban los cariños y los abrazos.

“Tenía 20 años cuando me lo presentaron. Fui a su camerino a presentarme y me dijo: ‘a mí me gustan los apapachos, las caricias… entré en pánico”, contó Gabby Teméz al programa Chisme No Like.

La mujer señaló que ella era la cantante del programa y tras vivir ese primer incidente se fue a llorar al baño antes de entrar al programa.

La cantante Gabby Taméz contó que la producción estaba al tanto de lo que hacía Platanito, e incluso otras mujeres del programa se quejaban del comportamiento del artista.

“Lo dejaban decir y hacer lo que sea. Toda la producción se daba cuenta. Llegué a un momento en que llegué con producción y dijeron que no podían hacer nada. Era estarlo aguantando… estaba aferrado en arruinarme la vida”, contó Gabby Taméz.

La cantante también mencionó que Platanito se acercó a ella para decirle que le quería tomar “fotos glamurosas”, aunque en realidad él se refería a imágenes desnuda.

La joven señaló que aguantó los malos tratos de Platanito durante cuatro años, y que en cada oportunidad que tenía el comediante este le hacía bullying a ella debido a que no quiso acceder a las propuestas del artista.