Gaby Ramírez reitera que Platanito la acosó y que silenció a otra chica que lo demandó

Sergio Verduzco “Platanito” negó haber acosado sexualmente a Gaby Ramírez y afirmó que le agarró el pecho porque “era un sketch”. No obstante, la conductora salió a desmentir al payaso, afirmando que el comediante ha manoseado a más mujeres.

En entrevista con “Chisme No Like, Gaby Ramírez aseguró que nunca le dieron un guion del sketch con el cual Platanito justificó sus tocamientos indebidos.

"No me pudieron haber corrido del canal porque yo tenía una prueba de vestuario, yo tenía contrato, yo formaba parte del elenco de esa televisora. El que me bloqueó fue él porque obviamente él era la estrella, era el que tenía el rating, el que tenía un gran show, porque tenía poder", señaló.

"Se empezó a llenar de más poder, porque una persona que le das un poquito y otro poquito y otro poquito, y le cumplen sus y así, entonces se enfermó de poder. Sergio te enfermaste de poder, a final de cuentas no estaba en el sketch, quizá en su mente perversa estaba tocarme las bubis", abundó Gaby Ramírez.

"No era una invitada del show, únicamente era la sección del concurso, Gaby Ramírez va de invitada, no era libreto. No había nada porque la invitada del show era Karina Velasco, que, aprovechando que llevaba yogasutra, su libro, pues se les prendió y dijeron sí hay que hacer este sketch. Yo hice pareja con 'Plátano', por lo tanto, él en su libreto de su cabeza, tenía agarrarme las chichis", remarcó.

Por si fuera poco, Gaby Ramírez dio a conocer que una de las chicas que trabaja como modelo en el programa de Platanito fue despedida por denunciar al payaso por acosos sexual; no obstante, desistió con el proceso legal pues Platanito la silenció.

"Así como a mí, a otras las agarraba y les daba besos en la boca, tanto que ya no querían ni ir. Hay una chava que no quiere hablar, que a ella sí la corrieron, ella levantó una demanda y yo no sé si llegaron a un acuerdo monetario o si todavía sigue la demanda o si aún, no sé, la tienen callada", sentenció Gaby Ramírez.