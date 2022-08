Gaby Ramírez acusó a Platanito de acoso... y la obligaron a disculparse con él: "me hicierron llevarle flores"

Gaby Ramírez rompió el silencio y reveló que Platanito la acosó sexualmente y que, cuando ella lo denunció, la obligaron a disculparse con el payaso.

Así lo contó Gaby Ramírez a “Chisme No Like”, programa al que la conductora narró con detalle cómo fue que Platanito la tocó indebidamente y se salió grotescamente con la suya.

“Me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración”, inició Gaby Ramírez en su relato.

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’… estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado y agarra platanito y me hace así (muestra como le agarró el pecho)”, abundó.

La depredación del payaso la dejó en shock e incluso fua a reclamar y preguntar si eso había sido parte del sketch: “me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”.

No obstante, le dijeron a Gaby Ramírez que había cometido un gran error al meterse con Platanito, quien era una “vaca sagrada” del canal.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito. Es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba, que porque a mí se me ocurrió reclamarle”, concluyó.