Diseñadora acusa a Sherlyn de “robarle” $17 mil en ropa; así respondió la actriz

La actriz Sherlyn se vio envuelta en una polémica, luego de que la diseñadora Aline Moreno la acusó de haberle “robado” 17 mil pesos en ropa que pidió prestada y no le devolvió.

Aline Moreno presentó la conversación que tuvo con Sherlyn a través de Instagram. La diseñadora contó que la actriz la contactó por redes sociales para decirle que le prestara algunas de sus prendas, pues quería lucirlas en un proyecto en el que trabajó con Univisión.

“Todo se dio bajo que ella me buscó y ella se llevó las cosas de la tienda y no las regresa, pero no es la parte económica. Se llevó cosas de diseñadores y cosas mías”, dijo Aline Moreno.

“No puedo poner en tela de juicio que me la robó (la ropa), pero ya me dejó en ‘visto’ mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está para que vean que es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje”, señaló la diseñadora sobre Sherlyn.