Platanito amenaza a Karla Panini ¿con demandarla?: "Te vas a meter en broncas"

El pleito entre Platanito y Karla Panini está escalando, pues el comediante amenazó a la famosa por andarlo difamando.

Cabe recordar que su pleito inició cuando Platanito se puso del lado de la difunta Karla Luna en su polémica con Karla Panini, a quien acusan de robarle el marido cuando su tocaya estaba sucumbiendo ante el cáncer.

El apoyo de Platanito a Luna no le pareció a Panini, por lo que no dudó en hablar pestes de él, diciendo que ella fue testigo de presuntas cosas turbias que el payaso hacía en su camerino.

“Payaso panzón, ridículo. Sergio Verduzco, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgándome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo, me encantaría restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”, amenazó la famosa no grata entre el pueblo de México.

Tras ello, Platanito aseguró al programa “Vivalavi", que, si Panini no demuestra todo lo que dijo para atacarlo, podría meterle una tremenda demanda.

“Quiero aclarar que ella dijo que va a hablar de mil cosas que yo hacía en los camerinos, está padre que hable, una, porque saben que no tomo, no me drogo, luego, ¿qué puede haber hecho? ¿Metido hombres, mujeres? Uy, eso lo declaré frente de mi mujer, obviamente no pasó”, señaló el famoso.

“Entonces, lo que tengas que hablar, Panini, hazlo con pruebas, mi reina, porque si no te vas a meter en broncas”, sentenció Platanito.