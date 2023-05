MEMES. Tunden a Patricio Borghetti por comentario a Halle Bailey por su color de piel: 'Qué racista'

La actriz Halle Bailey visitó México para la premire de la película La Sirenita y como parte de su promoción a medios fue ir al programa de Venga la Alegría, en donde el conductor Patricio Borghetti le hizo un comentario sobre su color de piel y lo tacharon de racista.

Todo sucedió porque Halle Bailey asistió al foro de Venga la Alegría para hablar de la película de La Sirenita, ahí fue entrevistada por Kristal Silva y Patricio Borghetti.

La conductora del matutino le preguntó si ella pensó algún día en convertirse en una princesa de Disney, a lo que la actrriz señaló que siempre se imaginó cómo una, pero no creyó que fuera a darle vida a su princesa favorita que es Ariel.

Después Patricio Borghetti le hizo el comentario sobre que fue a ver la película con su esposa e hijos y mencionó que nunca vieron su color de piel, sino sus ojos.

"Esta no es una pregunta es algo que te quiero compartir, te lo prometo nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel, todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos", dijo el presentador.

Por su parte, Halle Bailey le agradeció por ir a ver la película y por el recibimiento que tuvo en México y continuó con la entrevista sobre cómo fue su relación con el resto del elenco de la cinta.

Tunden a Patricio Borghetti por comentario racista a Halle Bailey

Y aunque Halle Bailey no prestó mucha atención al comentario del conductor, los usuarios de Internet sí y se le fueron a la yugular criticándolo y lo tacharon de racista por lo que le dijo a la actriz.

"Ay no, se sabía que iban a salir al menos con un comentario racista en Venga La Alegría", "Que racista", "Siempre pensé que mi mamá era clasista cuando me decía que los de venga la alegría eran ignorantes pero ahora me doy cuenta que siempre tuvo la razón", "Que alguien le diga a la patrona Halle Bailey que sorry, que ese conductor de Venga la Alegría llamado Patricio Borghetti ni siquiera es de México", fueron algunos comentarios de los usuarios de Internet que acompañaron con divertidos memes en los que destrozaron al conductor originario de Argentina.

Todo México con el comentario que le hizo Patricio Borghetti a Halle Bailey en Venga la Alegría: pic.twitter.com/FVaygUE1PW — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) May 13, 2023

Venga la alegría, ¿no puedes estar 5 segundos sin humillarte solo? pic.twitter.com/ULfhGzEQyB — LUGO (@lugosantiagojo1) May 12, 2023