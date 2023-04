Tabata Jalil sufre horripilante herida en Venga la Alegría ¿Qué le pasó? (VIDEO)

Tabata Jalil no la pasó tan bien en la última edición de “Venga la Alegría”, pues la chaparrita más querida de México se hizo una horripilante herida que tuvo que ser atendida por paramédicos.

Y es que, como parte de los festejos del Día del Niño, los conductores de “Venga la Alegría” recordaron su infancia haciendo una serie de actividades divertidas.

Sin embargo, Tabata Jalil no se la pasó tan bien, pues sufrió una desgarradora quemadura en la espalda de proporciones titánicas.

A través de sus historias de Instagram, Tabata Jalil compartió cómo le quedó la quemadura en la espalda, la cual resalta muy fuertemente en su espalda escultural y perfecta.

Tabata Jalil compartió que se la hizo luego de echarse por una resbaladilla, experiencia que literalmente quedará marcada en su preciosa piel.

“Les voy a compartir la historia, a ver si no me la baja Instagram, pero me raspé toda la espalda y me quemé, porque cuando subes ahí el inflable te avientas como de resbaladilla, pero había unos mecates para que te pudieras sostener, y pues se subió el vestido y me raspé. Y pues les enseñó", señaló.