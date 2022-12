Bellakath: El día que se burló de Yalitza Aparicio y la corrieron de "Enamorándonos" por ello (VIDEO)

La Bellakath actualmente es famosa por su éxito viral “Gatita”, el cual suena en todos lados e incluso le quisieron jugar sucio diciendo que se lo había plagiado de una canción que nadie nunca ha escuchado y que absolutamente ninguna persona en México topa.

No obstante, la Bellakath ya había salido en le TV en el programa “Enamorándonos”, reality del cual fue expulsada por burlase de Yalitza Aparico.

Estos días volvió a salir a la luz el momento en el que la Bellakath es confrontada en vivo en “Enamorándonos” por burlarse en redes de la actriz nominada al Oscar.

Humillan a Bellakath por burla racista contra Yalitza

En el clip se ve a Carmen Muñóz regañando a la Bellakath por compartir un meme racista en donde se comparaba a Martha Higareda y Yalitza, el cual decía: "En redes sociales / en persona".

"Había una persona y estaba Yalitza, pero yo ni me fijé que estaba ella, yo lo compartí haciendo alusión a mí porque obviamente en Facebook todos subimos nuestras fotos", dijo la cantante, a lo que Carmen Muñoz le respondió: "No me digas que no viste que era ella, cuando Yalitza es conocida a nivel mundial”.

Bellakath agregó: "Yo puedo compartir lo que quiera en Facebook", mientras que Carmen le replicó: "No puedes compartir algo en lo que no te fijaste".

La ‘gatita’ intentó disculparse: "bueno, pero en Facebook yo comparto lo que quiero, y la verdad pido una disculpa, si la gente se siente ofendida y pues yo nunca me atrevería a insultar a Yalitza ya que es una mujer muy talentosa".

Pero Carmen Muñoz no soportó su racismo y le dijo: "al compartir te estás involucrando en la misma red de este tipo de comentarios con los cuales no estamos de acuerdo, en este programa siempre hemos promovido el respeto a cualquier ser humano, no importa su condición, no importa su orientación sexual, aquí respetamos".