Entre lágrimas, Bellakath denuncia que le robaron su canción "Gatita": "No soportaron" (VIDEO)

La cantante Bellakath denunció que le robaron su canción “Gatita”, la cual se ha convertido en un hit mundial y que se ha viralizado en todas las redes sociales.

Bellakath realizó una transmisión en vivo en Instagram, en donde contó que “Gatita” fue borrada de Instagram y TikTok, debido a que alguien reclamó como suyo el tema musical.

“Ayer me llegó un correo de que alguien más la reclamó y supuestamente la canción es de alguien más, yo la tengo registrada en las instituciones y la borraron de Instagram, porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad… a quién se le ocurrió hacer eso, tanto me odian, no soportaron”, dijo la artista mexicana entre lágrimas.

Bellakath dice que distribuidora no le avisó que borraría "Gatita"

Asimismo, Bellakath mencionó que la distribuida no le notificó que su canción sería retirada de las plataformas por el reclamo de derechos de autor, pues ella aseguró que tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que el tema es suyo.

“La distribuidora solamente la borró y no me dio derecho de explicar y mostrar mis registros, estoy muy triste porque fue un trabajo que hice desde agosto. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la hice”, indicó la cantante.

Bellakath dijo que el tema es cien por ciento de ella y de su productor Alexito Mix, por lo que no se piensa quedar con los brazos cruzados y advirtió que hará una demanda millonaria para recuperar “Gatita”, que se entra en el top mundial de lo más escuchado.

La artista dijo que como su tema está eliminado de las plataformas, que ella le va a regalar la canción a sus fans y puso un link para descargarla en lo que arregla la situación legal.

“A mí no me importan los números, la gente sabe que yo hice esa canción de la ‘Gatita’, yo se las voy a regalar, para que ustedes la puedan descargar. Voy a hacer un procedimiento contra esa persona”, explicó.

Finalmente, Bellakath mencionó que desconoce la identidad de la persona que le robó su canción, pero que va a investigar y que llegará hasta las últimas consecuencias para recuperar su tema.