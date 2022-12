BellaKath defiende a sus fans y a su música: "México es un barrio" (VIDEO)

La cantante Bellakath volvió a dar de qué hablar por sus declaraciones que dio en redes sociales sobre sus seguidores y por los detractores del reguetón.

Bellakath señaló que ella no va a dejar de presentarse en el barrio, solo por cantar en escenarios más grandes como lo fue del Coca-Cola Flow Fest.

“No por ir yo a cantar a un escenario grande voy a dejar de ir a cantar al barrio como lo hacen muchos cantantes", dijo Bellakath.

"No vivo donde la gente dice; no vivo en el barrio de La Agrícola o Iztapalapa. Yo respeto mucho el barrio, me encanta. Muchas de mis canciones son dedicadas al barrio. El barrio para mí tiene mucho respeto, como sé que del barrio para acá el respeto es el mismo", dijo la cantante viral que interpreta el éxito “Gatita”.

Asimismo, Bellakath hizo un comentario en referencia a su último comentario en el respondió a los que critican al reguetón y acusó que si se sienten “cultos”, que mejor lean un libro.

"De hecho, México en su mayoría es un barrio. Por eso me sorprende que la gente (diga) 'no que yo soy muy nice, de clase'. A ver, ubícate, México es un barrio y la gente de barrio es muy trabajadora", contó la cantante.

Bellakath dice que Enamorándonos no la hizo

La cantante Bellakath también aclaró cómo fue su estancia como participante de Enamorándonos. Dijo que su fama no se debió a ese reality show, ni tampoco pagó su carrera como cantante. Señaló que solamente la ayudó a cumplir su sueño de estar en la televisión.