Bárbara de Regil y el polémico VIDEO que grabó con su hija Mar de Regil

La actriz Bárbara de Regil volvió a esta en medio de la polémica por un video que publicó junto a su hija Mar de Regil, en el cual se van de fiesta juntas.

Se trata de un breve clip que compartió en TikTok, en el que las dos influencers están haciendo un lipsync de un audio que dice. “Fenomenal”, para dar a entender que se la estaban pasando muy bien.

Al final del video Bárbara de Regil saca la lengua y su hija le siguió el paso haciendo lo mismo, sin embargo, segundo antes de que termine la grabación hacen un acercamiento como si fueran a chocar sus lenguas.

El video recibió cientos de comentarios en los que criticaban a la protagonista de “Rosario Tijeras” y acusaran que no es normal la forma en la que se lleva con su hija.

“Pues no es tan normal el tacto de lengua entre madre e hija, igual si fuera el papá se ofenderían, no es lo típico pero cada quien”, “Qué cringe”, “No voy a negar que me gustó, pero si está raro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Sin embargo, se nota que Bárbara de Regil lanzó ese video con toda la intención de generar polémica, ya que en la descripción del clip le escribió: “Esperen al final”.

Bárbara de Regil y la relación con su mamá

Esta no es la primera vez que Bárbara de Regil es criticada por las acciones que hace con integrantes de su familia, este jueves la actriz hizo un live para mostrar sus rutinas de ejercicio y llamó la atención la manera en la que le habló a su mamá.

La actriz de “Rosario Tijeras” estaba haciendo un ejercicio para glúteo frente a la cámara y en el fondo del gimnasio se observaba que estaba la mamá de Bárbara, la señora estaba en una máquina y la influencer le gritó de lejos que no le pusiera mucho peso porque se podía lastimar.

Así que la mujer se levantó y se colocó en una polea para hacer otro ejercicio, pero Bárbara de Regil volvió a advertirla que lo estaba haciendo mal.

La actriz fue hacia donde estaba su madre para explicarle, pero a los usuarios no les gustó que la también empresaria le hablara con un tono elevado de voz a su mamá.

“Es mamá debe tener paciencia, está siendo grosera”, “Barbie, calma con tu mamá”, “Le habla feo a su mamá”, “Ya se enojó”, “Qué grosera es con su mamá”, fueron algunos de los comentarios.